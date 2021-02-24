Kısıtlamaların kalkacağı haberi gelinlikçilerde büyük hareketliliğe neden oldu

Korona virüs yasaklarının hafifletilmesi haberi birçok sektörde olduğu gibi gelinlikçileri de sevindirdi. Ümraniye’de çok sayıda ünlü ismin katılımıyla açılışı gerçekleşen bir gelinlik firmasının sahibi olan Tuğba Yeter “1 Mart’ta kısıtlamaların hafifletilmesi kararı bizde büyük bir hareketlenmeye neden oldu” dedi.
Ünlü oyuncu sürpriz evlilik teklifi aldığını açıkladı
Gelinlik firmasının açılışına birbirinden ünlü isimler de katıldı. Ünlü oyuncu Wilma Elles, sosyal medya fenomenleri Aleyna Dalveren, Ece Ronay ve Fatma Gül açılışa renk kattı. Üzerine giydiği gelinlikle açılışta boy gösteren Wilma Elles, basın mensuplarının evlilik sorularını da yanıtladı.Sürpriz bir evlilik teklifi aldığını açıklayan Elles, "Benim yeni bir sinema filmi var aralık ayında çekimi gerçekleştirildi. Bu sabah buraya Malatya’nın tozuyla geldim gelinlik giydim. Orada da bir dizi çekimi gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir tempodayım. Ama düğünlerde eğlenmeyi dans etmeyi çok özledim. Gerçekten de çok eksik kaldı bu. Hepimizin buna çok ihtiyacı var. Şu anda benim için yakın zamanda evlilik görünmüyor. Ancak hiç beklemediğim şekilde bir evlilik teklifi aldım. O zaman gerçekten anladım ki bu çok hızlı olabilecek bir ihtimal. O yüzden belki de bir anda karar alabilirim. Hayatta en güzel şey aşktır” diye konuştu.