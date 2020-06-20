Kısıtlamanın ardından Mecidiyeköy’de trafik yoğunluğu yaşandı

Korona virüs önlemleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav nedeniyle 09.00’dan 15.00’e kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın bitmesinin ardından Mecidiyeköy’de trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında LGS nedeniyle 09.00’dan 15.00’e kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın bitmesinin ardından araçlarıyla dışarıya çıkan vatandaşlar Mecidiyeköy’de trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 42’ye ulaştı. Yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.