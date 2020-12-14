Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için getirilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Avcılar E-5 Karayolunda yaşanan yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.Hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamasının ardından İstanbullular işlerine gidebilmek için erkenden yollara çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk kent genelinde yüzde 58 oranına kadar ulaştı. Toplu taşıma kullanmak istemeyip araçları ile trafiğe çıkan araçlar ise yoğunluk oranını daha fazla arttırdı. Avcılar’da havadan kaydedilen görüntülerde ise yaşanan yoğunluk gözler önüne serildi.