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Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü

İSTANBUL (İHA) - YENİ TİP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İSTANBUL'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI. KISITLAMASININ SABAHINDA KENTİN BİRÇOK YERİNİN SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜĞÜ GÖRÜLDÜ.

Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamasının sabahında kentin birçok yerinin sessizliğe büründüğü görüldü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama dün gece saat 00.00 itibari ile başladı. Kısıtlamasının sabahında, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun olduğu birçok yer boş kaldı. D-100 Karayolu, Piyalepaşa Bulvarı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Meydanı gibi birçok yer sessizliğe büründüğü görüldü.

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