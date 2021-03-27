Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ’da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı.Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 17:27
Kısıtlamasız Cumartesi’de İstanbul’da trafik yoğunluğu
Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaşırken, Cevizlibağ’da trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi.