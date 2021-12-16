Kişiye özel kodlama bileklik ödül getirdi

Doğal taştan üretilen kişiye özel kodlama bileklik ve çeşit çeşit aksesuarlar yapan Şifamtaş firması, "Yılın En İyi Doğantaş Firması" ödülüne layık görüldü.

Ruhsal ve fiziksel problemlere iyi geldiğine inanılan doğal taşları aksesuar olarak tüketiciyle buluşturan Şifamtaş, Türkiye’de başarılı olan firmaların belirlendiği Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar organizatörlüğünde yapılan 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri’nde, ödüle layık görüldü. Firmanın sahibi ve doğal taş uzmanı Burcu İlhan, ödül törenine eşi Abdüssamet İlhan ile birlikte katıldı. Çok sayıda ünlü isimin katıldığı, Mazhar Alanson’un konser verdiği gala gecesinde Burcu İlhan ödülünü, Tuğba Özay ve Şenol İpek’in elinden aldı. Crazy Prodüksiyon tarafından düzenlenen etkinliğe Atiye Deniz, Berdan Mardini, Murat Yıldırım, Ayçam, Ebru Keskin, Taladro, Hülya Polat, Görkem Sevindik, Mert Öcal, Aslıhan Karalar, gibi ünlü isimler katıldı. Kırmızı halıda Ece Gürsel yaptığı röportajlar ile dikkat çekti.