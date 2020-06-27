Kızı sınava giren anne gözyaşlarına boğuldu

İstanbul’da kızını Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girmesi için okula getiren bir anne, kızının yıl boyunca çok çalıştığını ifade ederek, gözyaşlarına boğuldu. Kızı kadar stres yapan anneyi diğer veliler sakinleştirdi.

İstanbul’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek olan öğrenciler ve velileri sabah erken saatlerde sınavın yapılacağı okullara geldi. Sınav saatini bekleyen anne ve babaların en az çocukları kadar heyecanlı ve stresli olduğu görüldü. Bahçelievler Dr. Refik Saydam Ortaokulu’na sınava girecek olan kızı ile birlikte gelen bir anne gözyaşlarına boğuldu. Kızının yıl boyunca çok çalıştığını belirten anne Hasime, “Benim kızım çok çalıştı. Çok heyecan yaptım. Kızım beni teselli etti. Arkadaşlarım ile geldik. İnşallah kızıma yansımaz” dedi.

Sınava giren Mahmut Yiğit ise “Ben rahatım, girip çıkacağım. Hedefimde bilgisayar mühendisliği var. Suyumu da aldım geldim. Annem ile geldim” ifadelerini kullandı.