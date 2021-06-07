Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatlarını belirledi

Kızılay, gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirledi. Vekâleti alınacak kurban hisseleriyle milyonların sofralarını bereketlendirmeyi hedefleyen Kızılay, Kurban bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında yaşatacak.

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi ve yurt dışı bin 50 TL olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 Dolar veya 105 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay’a verebilecek.

Milyonlar Kurban bereketinden faydalanacak

Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yapan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekâletleriyle sofraları bereketlendirecek. Kızılay’a verilecek kurban vekaletleriyle milyonlara ulaşılacak.

Vekâletle Kurban kesiminde Kızılay modeli örnek oluyor

Kızılay’ın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek.

Kurban Vekaleti Kızılay’a nasıl verilir

Kurban vekâletlerini Kızılay’a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr’den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.