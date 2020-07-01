Kızılay Başkanı Kınık, vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2020 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Kınık, "Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi için bin 50 lira, yurt dışı için 850 lira olarak belirledik” dedi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kurban Kampanyası Basın Lansmanı’nda, 2020 yılı vekaleten kurban kesim bedellerini açıklandı.

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" diyerek kampanyayı duyuran Kınık, Türkiye dahil 16 ülkede toplam 149 bin hisse kurban kesimi hedeflendiği söyledi.

Lansmanda açıklamalarda bulunan Kınık, “Başlatılan kampanya ile vekaleti alınacak kurban hisseleriyle yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. 2020 yılı talihsiz bir yıl oldu. Gecen sene 50’ye yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu sene sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse yurt dışında da 100 bin hisse ile toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon hedefliyoruz" dedi.

Kınık, "Yurt içi için bin 50 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledik. Yurt içi ve Yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların, dünyanın farklı yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 TL olması. Yurt içindeki bin 50 lira ise, Türkiye içinde Kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının diğer hayvanlardan çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.