Kızılay Eğitim Seferberliğiyle gelecek kuşakları kucaklıyor

Sosyal yardım faaliyetlerinde eğitim alanında öğrencilerin yüzlerini gülümseten Kızılay, burs, tablet, bilgisayar, kırtasiye seti, eğitim materyalleri, özel eğitim sınıfları desteği ile dezavantajlı öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kızılay, “Bir çocuğun hayatı eğitimle değişir, çocuklar okur dünya değişir” anlayışıyla eğitim alanında birçok faaliyet ve projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde birçok alanda yardım çalışması yürüten Kızılay, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayarlardan burs ve kırtasiye malzemelerine kadar geniş bir alanda eğitim yardımlarını sürdürüyor.

Başarılı gençlere Kızılay bursu

Burs destekleri ile başarılı, geleceğe yön verecek eğitimli nesillerin yetişmesine ve ülkemizin nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmayı hedefleyen Kızılay, başarılı ve dezavantajlı öğrencilere burs desteği sağlayarak öğrencileri eğitim konusunda teşvik ediyor. Bu kapsamda Kızılay, korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim öğrencilere, hayırsever bağışçıların desteği ile tablet ve bilgisayar imkanı sağladı.

Eğitim projeleriyle geleceğe yatırım

Kızılay tarafından yürütülen “Sen Çok Özelsin: Özel Eğitim Sınıfları Projesi” ile 30 binin üzerinde otizmli, down sendromlu veya zihinsel engelli özel çocuğun eğitimleri için devlet okullarında “Özel Eğitim Sınıfları” açılıyor. Bu proje ile çocuklar hem özel eğitime ihtiyacı olmayan akranlarıyla birlikte aynı okula devam edebiliyor hem de eğitimlerini kolaylaştırıcı materyallere ulaşabiliyor. Öte yandan “Benim Okulum Projesi” ile maddi imkânsızlıkları ve temel ihtiyaçları eksik olan köy okullarının fiziki ortamlarının düzeltilmesi, tamirat, tadilat ve tefrişat eksiliklerinin giderilmesi, eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken köy okulu öğrencilerinin ise ayni ve nakdi ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

Okul öncesi eğitimi tüm eğitim ve öğretim hayatının temelinin atıldığı bir dönem olarak nitelendirilen Kızılay, “81 İl 81 Anaokulu” projesi ile gelecek nesillere yatırımlar yapıyor.

“Kolide Ne Var Projesi’’ sayesinde ise Türkiye’nin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine odaklanabilmelerini amaçlan Kızılay, mont, bot, kazak, pantolon gibi ayni yardımları ulaştırdı. Projeler başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anlaşmalı üniversiteler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hayata geçiriliyor.

2020 yılında Kızılay’dan 70 bin öğrenciye eğitim desteği

Korona virüs sürecinde de yardımlarını sürdüren Kızılay, uzaktan eğitimin beraberinde getirdiği sorunlarla mücadeleye yardımları ile katkı sağlıyor. 2020 yılı boyunca belirlenen yaklaşık 70 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye burs, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve tablet desteğinde bulunan Kızılay, projeleriyle de öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 19:34