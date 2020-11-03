İzmir’de meydana gelen depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar yardımlarını İzmirlilere ulaştırmak için seferber oldu. Vatandaşların yanı sıra Türkiye’nin önde gelen firmaları yardımlarını bölgeye ulaştırıyor. Yıldız Holding bünyesinde faaliyet yürüten Ülker, Kızılay aracılığıyla İzmirlilerin yaralarını sarıyor. Kızılay, Ülker’e yaptığı yardımlar için resmi Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.
Kızılay’dan Ülker’e İzmir teşekkürü
KIZILAY, ÜLKER'E İZMİR’DE MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN YAPTIĞI YARDIMLAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.
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