Kızılay’dan vekaletle kurban kesimi çağrısı

Türk Kızılay, bu kurban bayramında da “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla devam, vekaletle kurban kesimi kampanyasını devam ettiriyor. Öte yandan vekaletle kurban bedelinin yurt içi bin 50 TL, yurt dışı 850 TL olduğu öğrenildi.
Türk Kızılay, vekaletle kurban kesimi kampanyasına korona virüse rağmen bu sene de devam ediyor. “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürütülen kampanyada yurt içi kurban kesim bedelinin bin 50 TL, yurt dışı kurban kesim bedelinin 850 TL olduğu açıklandı.
2007 yılından bu yana Kızılay Kurban Modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırılıyor. Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekâletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile evlerine, gönüllerine mutluluk vermenin, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız.
Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak kesilecek. Elde edilen etler, vekâlet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak” ifadelerine yer verildi.