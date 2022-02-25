KKTC’nin yerli otomobilinden gençlere staj ve işe alım olanağı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL, üniversite öğrencilerine staj ve işe alım olanakları sunacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL ve Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerinden Ankara OSTİM’de kurulu OSTİM Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’in imzaları ile yürürlüğe giren protokolle GÜNSEL’in kapıları, OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine açılmış oldu.

İmzalanan protokol kapsamında; başta Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü olmak üzere; Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Güvenliği ve Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, E-Ticaret ve Pazarlama, Lojistik, Makine, Mekatronik gibi pek çok bölümde eğitim alan OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri GÜNSEL’de staj ve işe alım olanağına sahip olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde geliştirilen Akdeniz’in elektrikli otomobili GÜNSEL, hali hazırda, içerisinde doğduğu Yakın Doğu Üniversitesi’nin mühendislik ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilere staj ve işe alım garantisi de veriyor.

“GÜNSEL, enerjisini gençlerden alan ve gençlerin geliştirdiği bir otomobil olarak dünya yollarında boy gösterecek”

GÜNSEL’in dünya otomotiv endüstrisinin en genç üreticilerinden biri olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’imizde geliştirme ve üretim aşamalarında emeği olan çalışma arkadaşlarımın yaş ortalamasının 28 olması, her zaman en büyük gurur kaynaklarından oldu. Çünkü GÜNSEL, enerjisini gençlerden alan ve gençlerin geliştirdiği bir otomobil olarak dünya yollarında boy gösterecek” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi ile imzaladıkları protokol kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin; GÜNSEL’de staj yapma ve işe alım olanağına sahip olacağını söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’imizin kapıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiyemizdeki gençlerimize sonuna kadar açıktır. Türkiye’deki üniversitelerimizle benzer iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Öğrencilerimiz, GÜNSEL’de geleceğin teknolojilerini deneyimleme şansına sahip olacak”

Sanayi üniversitesi vizyonu ile hareket ettiklerini vurgulayan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, “Öğrencilerimiz, başta savunma sanayi olmak üzere pek çok kurumda staj olanaklarına sahip. Bazıları çalışma hayatına da staj yaptıkları şirketlerde başlıyor. İmzaladığımız bu anlamlı protokol ile öğrencilerimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL’de staj ve işe alım olanağına sahip olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Elektrikli otomobil üretiminin geleceği şekillendirecek çok önemli bir alan olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yülek, “Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Güvenliği ve Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, E-Ticaret ve Pazarlama, Lojistik, Makine ve Mekatronik bölümlerde eğitim alan öğrencilerimiz GÜNSEL’de geleceğin teknolojilerini deneyimleme şansına sahip olacak” dedi.