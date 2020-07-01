Kobe Bryant’ın anısı Beylikdüzü’nde yaşatılacak

Beylikdüzü Belediyesi, 13 yaşındaki kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın anısına Spor ve Sosyal Yaşam Alanı’nda yer alan basketbol sahasını yeniledi. Yenilenen sahanın zemini ünlü basketbolcunun takımının renkleri ile boyanırken basketbol potalarına fotoğrafları ile giydirmeler yapıldı.
“Tüm sporcularımızı alanımızı yaşatmak için bekliyoruz”
Efsane ismin anısına yapılan düzenlemeyle ilgili konuşan Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürü Fidan Gül; “Beylikdüzü Belediyesi, spora ve sporcuya her zaman değer veren bir anlayışla çalışmalar yapmıştır. Kısa bir süre önce kaybettiğimiz basketbolun simge isimlerinden biri olan Kobe Bryant’ın anısını Beylikdüzü’nde yer alan tesisimizin basketbol alanında yaşatmak istedik. Yaptığımız düzenleme ile Türkiye’de ilçe belediyesine ait bu özellikteki tek saha oldu.Tüm basketbol severleri ve sporcularımızı bu alanımızı yaşatmak için bekliyoruz” dedi.