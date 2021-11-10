Kocaeli’de Ata’ya saygı duruşu

Kocaeli’de Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde vatandaşlar siren sesini duyunca işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Kocaeli’de Ata’ya saygı duruşu
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Kocaeli’de Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde vatandaşlar siren sesini duyunca işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım’da saatler 09.05’i gösterdiği anda Kocaeli’de yaşam durdu. Kentte etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar, saatler 09.05’i gösterdiğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. D-100 Karayolu’nda da sürücüler kontak kapatıp araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Yağmura aldırış etmeden saygı duruşunda bulunan vatandaşlar daha sonra yollarına devam etti. Şehir içi yolcu otobüslerinde de siren sesini duyan vatandaşlar, hemen saygı duruşuna geçti.

Belediyelerin temizlik işçileri de siren seslerini duyunca mesailerine ara verdi. Derince Devlet Hastanesi içerisinde de saatler 09.05’i gösterdiğinde yaşam adeta durdu. Siren sesini duyar duymaz ayağa kalkan hastalar ve hastane personelleri, saygı duruşunda bulundu.

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