Konuşma zorluğu çeken gencin hayatı tiyatro ile değişti

Küçük yaşlarından beri konuşma zorluğu çeken 18 yaşındaki Yakup Denli’nin hayatı, Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’yle tanıştıktan sonra değişti. Kendini ifade etmekte güçlük çeken Denli, aldığı eğitimle öz güveni yüksek bir tiyatro sanatçısı oldu.

Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Yakup Denli, yaşadığı üzücü olayların etkisi ile içine kapanık bir çocukluk dönemi geçirdi. Ankara’da doğan Denli, öğretim görevlisi olan ve Erzurum’a atanan babasından ayrı kalınca konuşmakta zorluk yaşamaya başladı. Ortaokul ve lise döneminde de aynı problemi yaşamaya devam eden Yakup Denli’nin hayatı, Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin afişini gördüğü gün değişti.

Çiçero’nun yöntemiyle konuşma zorluğunu yendi

Okul çıkışında eve dönerken “tiyatro akademisi öğrencilerini arıyor” afişlerini gören Denli, “O ana kadar, tiyatroyla ilgili bir planım yoktu. Bilgievine giderek kayıt yaptırdım. Tamamen merakımdan. Daha sonra beni arayarak bilgievindeki derse davet ettiler. İlk derste söz isteyip konuşma konusunda yine zorlandım. Dersler ilerledikçe doğaçlama, diksiyon, beden hareketleri, pandomim gibi eğitimler beni geliştirdi. Bu süreçte bazı söyleyemediğim kelimeleri ağzıma kalem alarak, bazı tekniklerle o kelimeleri tekrar ederek konuşma zorluğunu yendim” diye konuştu.

Profesyonelliğe Başakşehir’de adım attı

Başakşehir Tiyatro Akademisi’nde iki yıldır tiyatro eğitimi alan Yakup Denli, “Bir senelik eğitimi tamamladım, ikinci senede Deli Dumrul oyununun oynanacağını söylediler. Seçildim ve oyuna katıldım. Bu oyun için bir dönem, şu anda sahnelerde izlediğimiz, örnek aldığımız oyuncular gibi çalıştık. Şu anda Başakşehir Tiyatro Akademisi sayesinde kendimi ifade edebiliyorum. İnsanların karşısına çıkarak rahat bir şekilde oynayabiliyorum ” dedi.

Eğitimine güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde devam ettiğini ancak tiyatronun daha ağır bastığını ifade eden Yakup Denli, gelecekte iyi bir tiyatro sanatçısı olmak istediğini söyledi. Denli, kendisi gibi konuşma zorluğu çeken herkese Başakşehir Tiyatro Akademisi’nde eğitim almalarını tavsiye etti.