Konutta yeni trend; çalışma odası

Koronavirüs salgınıyla konut tercihleri de değişti. İnsanlar artık yüksek katlı konutları tercih etmiyor. Konutta yeni trend, bahçe, balkon, teras ve çalışma odası. İnşaat firmaları değişen talebe ayak uydurmak için çalışmalara başladı. Emlak danışmanları ise yeni taleplere yetişmeye çalışıyor.

EV ALIRKEN ARTIK ‘ÇALIŞMA ODASI’ SORULUYOR

Gayrimenkul piyasasının koronavirüs öncesi ve sonrası diye ikiye ayrıldığını söyleyen Kırmızıtaş, “Salgın öncesinde rezidans, balkonu olmayan 35 veya 45’inci kattaki büyük dairelere talep vardı. Bu süreçte özellikle evde kalan çocuklu aileler bunaldı. Ayrıca insanlar artık konut alırken o konutlarda çalışma odasının olmasına özellikle dikkat ediyor. Önceden insanlar gayrimenkul alırken çalışma odasının olmasına ihtiyaç duymazdı. Şu anda 2 çocuklu bir aile 3 odalı bir ev istiyorsa ayrıca evde çalışmak için ofis odası da talep ediyor” diye konuştu.





