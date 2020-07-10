Köprüde 15 Temmuz ruhuyla pedal çevirdiler

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden pedal çevirerek geçen bisikletliler, köprünün Anadolu yakasındaki şehitler anıtına gidip dua etti. Havadan çekilen görüntülerde boğazın eşsiz manzarasında seyir eden bisikletliler renkli görüntüler oluşturdu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Arnavuköy 15 Temmuz Şehitler Meyda’nında düzenlenen törenle başladı. Yaklaşık 100 bisikletli 3 saat süren yolculuğun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne vardı. Hain terör örgütü FETÖ’nun karşısında dimdik duran vatanseverlerin şehit edildiği köprüyü geçen sporcular, o günkü ruhla pedal çevirdiler. Havadan çekilen görüntülerde köprüde pedal çeviren sporcular boğazın masmavi sularıyla eşsiz manzaralar oluşturdular. Köprüyü geçen sporcular ardından 15 Temmuz Şehitler anıtına giderek orada dua edip yollarına devam ettiler. Arnavutköy Belediyesi, üç yıldır düzenlediği Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu anma etkinliği kapsamında profesyonel bisikletçiler, Niğde’nin Bor ilçesine kadar pedal çevirecek. Geçtiğimiz yıl 800 kilometre yol giden sporcular, bu sene 990 kilometre bisiklet sürerek, Ömer Halisdemir’in Niğde Çukurkuyu’daki kabrine ulaşacaklar. 10 Temmuz’da yola çıkacak sporcular, ilk gün 195 kilometre yol kat ederek, Bursa’ya varacaklar. Ardından sırasıyla Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray’dan aldıkları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ailesine teslim edecek.