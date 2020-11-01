Korona bitsin diye kurban kesip dağıttılar

Tokat Konfederasyonu ve 285 dernek tarafından ölümlere neden korona virüs salgınının bitmesi için 60 adet koç kesilerek, 600 haneye dağıtıldı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınından kurtulmak için Tokat Konfederasyonu ve 285 dernek, Tokat ili plaka sayısı olan 60 adet koç keserek, etlerini 600 haneye dağıttı. Sadakanın belaları ve musibetleri uzaklaştırdığına inandığını söyleyen Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz, bağışçılara teşekkür etti. Bir an önce salgının bitmesi için böyle bir yola başvurduklarını açıklayan Yılmaz, ”Tokat Konfederasyonu ve 285 tane dernek ile plaka sayımız olan 60 tane kadar koç kurban ettik. Amacımız Türkiye Cumhuriyetimizin üzerinde bulunan Covid-19 illetinden kurtulması adına böyle yapmayı düşündük. Tokat’ın sivil toplum kuruluşları olarak 60 adet kurbanımızı kestik. İstanbul’da bulunan 600 ailemize dağıtımını yapıyoruz. Tokat Konfederasyonu’nun amacı devletine yük olan değil, devletinden yük alan olmaktır. İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin çorbasında tuzumuz bulunsun istedik. Elimizden geldiği kadar bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet etmeye, hizmet olmaya çalışıyoruz. 60 adet kurbanımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.