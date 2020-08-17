Korona sanki düğünlere uğramıyor

Bursa Valiliği 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının yanısıra düğünlere gitmeme sınırlaması getirdi. Valilik tarafından 2 saat sınırlaması getirilen düğünlerde çekilen görüntüler vakaların nasıl arttığını gözler önüne seriyor. Yetkililer düğün ve toplu ortamlarda uyulması gereken kuralları bir bir sıralarken, eğlenenler, altın ve para takan davetliler ise uyarıları takmıyor. Omuz omuza çekilen halaylar, iç içe atılan göbekler yakında düğünlerin yine yasaklanmasını gündeme getireceğini gösteriyor.
Ne sosyal mesafe, ne maske, ne yaş kuralına riayet etmeyen davetliler, omuz omuza çekilen halaylar, iç içe atılan göbeklerle yakında düğünlerin yasaklanmasını gündeme getireceğini gösteriyor. Yetkililer düğün ve toplu ortamlarda uyulması gereken kuralları bir bir sıralarken, altın ve para takanlar yetkililerin uyarını takmıyor.
İzleyenler ne kadar pes dese de, kendi cemiyetine sıra geldiğinde gözü bir şeyi görmüyor.
Öte yandan Bursa'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlar sadece 10 ile 20 arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstünün düğünlere katılımı ise yasaklandı
İHA