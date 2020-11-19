Korona virüs aşılarını Turkish Cargo taşıyor

TÜRK Hava Yolları’nın hava kargo taşımacılığındaki markası olan Turkish Cargo,güçlü filosu, geniş uçuş ağı ve özel kargo hizmet kalitesiyle korona virüs aşılarını taşımaya başladı.

Dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, Çin’de üretilen Kovid19 aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya‘ya taşıdı. Özel soğutma sistemlerine sahip 7 adet konteynere yüklenen Kovid19 aşıları, Pekin’den İstanbul aktarmalı olarak Güney Amerika’nın en büyük kenti olan Sao Paulo’ya korunaklı şekilde ulaştırıldı. Turkish Cargo; Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400’den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturdu, üretilen ve üretilme aşamasında olan Kovid19 aşılarını tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılığını sürdürüyor. IATA CEIV (Center of Excellence for Independent Validators) pharma sertifikasına sahip Turkish Cargo, ilaç taşımacılığı için tasarladığı ve global standartları sağladığı ‘TK Pharma’ ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zinciri koruyor. Pandemi dönemi boyunca dünyanın dört bir yanına yoğun şekilde ilaç taşıması gerçekleştiren başarılı marka, ocak-eylül ayları arasında 40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu dönemde ilaç taşımalarında yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydetti.

Korona virüs aşıları için kapasitesini artırdı

Turkish Cargo, aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave 1200 m2 alana sahip ısı kontrollü akıllı depoyu devreye aldı. Ayrıca sektörün en büyük aktif konteyner tedarikçileri ile yapılan anlaşmalar sonucunda, soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitesini yüzde 30 seviyelerinde artıran Turkish Cargo, anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25 bin tona kadar yükseltti.

Lojistik merkezi smartıst

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’nda (IST) bulunan 340 bin metre kare alana sahip yeni mega tesisi SmartIST’te sahip olacağı sertifikalı özel operasyon alanlarıyla birlikte ilaç taşımalarında yüksek standartlar sağlamaya hazırlanıyor. Yıllık 4 milyon tondan fazla kargo elleçleme kapasiteli olan SmartIST’te; özel kargolar için tahsis edilmiş Kabul, teslimat ve operasyon alanı, sıcaklık kontrollü birim yükleme üniteleri (ULD), diğer yüklerden izole edilmiş 2100 metrekare operasyon alanı, web tabanlı sıcaklık ve nem izleme sistemleri bulunacak. Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markası olan Turkish Cargo, 95’i direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor ve 365 uçaktan oluşan filosuyla birlikte, global ağında yer alan müşterilerine 7/24 hizmet sağlamaya devam EDİYOR. Şirket 2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyor

“Mevcut ve geliştirilecek olan aşıları tüm dünyaya ulaştırmaya hazırız”

“Mevcut ve geliştirilecek olan aşıları tüm dünyaya ulaştırmaya hazırız” diyen Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen: "Pandemi sürecinde aralıksız olarak sürdürdüğümüz iş süreçlerimizle birlikte tedarik zincirinin devamlılığına ciddi katkılar sağladık ve soğuk zincir ayak izimizi tüm dünyada genişlettik. Turkish Cargo olarak, kıtalar arasında soğuk zinciri korumak için; -20/25 derece aralığında olan özel sıcaklık kontrollü depolama odaları, ilaç bakım ekipleri, aktif konteynerler, termal taşıyıcılar gibi endüstriyel çözümler sunuyoruz. Küresel anlamda tüm yeterliliklere ve sertifikalara sahip olduğumuz özel kargo taşımalarımızla birlikte, mevcut ve geliştirilecek olan aşıları tüm dünyaya ulaştırmaya hazırız" dedi

Yapılan taşıma ile ilgili görüntüleri paylaşan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Gücümüzü dünyanın geleceği için kullanma zamanı. Küresel ölçekte en geniş kargo uçuş ağına sahip Turkish Cargo Çin’den Brezilya’ya covid 19 aşısı taşıdı. Güzel günler için umut aşıladı” ifadelerini kullandı.