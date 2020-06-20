Korona virüs tedbirli LGS maratonu başladı

Korona virüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sınavı başladı. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı sınavda maske ve sosyal mesafe kuralına özen gösterildi.
Sınava giren bir öğrenci, korona virüs nedeniyle evde daha çok ders çalışabildiğini söyleyerek heyecanlı olduğunu belirtti. Alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyleyen veliler ise, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.
Okulun bahçesine girmesine izin verilmeyen aileler, okulun girişinde çocuklarını bekliyor. 2 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavın 12.50’de sona ermesi bekleniyor. Öte yandan, sınav giriş ve çıkışlarında yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.