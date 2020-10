Korona virüse karşı dezenfektanlar artık kollarda taşınıyor

Tuzla’da dağıtılan dezenfektan bileklikleri sayesinde vatandaşlar dezenfektanlarını tıpkı saat gibi kollarında taşıyabiliyor. Vatandaşlar, içi dezenfektan dolu bilekliğin butonuna basarak gün içerisinde istedikleri an ellerini dezenfekte edebiliyor. Vatandaşlara dezenfektan bilekliği dağıtan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı aynı zamanda maske, mesafe ve hijyen uyarılarında da bulundu.

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında iş yeri denetimleri ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarılarının yanı sıra bir başka uygulamayı daha hayata geçirdi. Vatandaşların el hijyenlerini sağlayan ve dezenfektan kullanımını kolaylaştıran dezenfektan bilekliği dağıtımı gerçekleştirildi. İlk etapta yaklaşık 5 bin adet dezenfektan bilekliği Tuzlalı vatandaşlara dağıtıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, vatandaşlara dezenfektan bileklikleri vererek kullanımı hakkında bilgi aktardı. Başkan Dr. Şadi Yazıcı aynı zamanda Tuzlalı vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda da bulundu.

Dezenfektan bilekliğini saat gibi kollarında taşıyan vatandaşlar, ihtiyaç duydukları her an dezenfektana ulaşabiliyor. Bilekliği taşıyanlar, içerisinde dezenfektan bulunan bilekliğin bir butonuna basarak ellerini istedikleri an dezenfekte edebiliyor. Bileklikteki dezenfektanın bitmesi durumunda ise içerisine tekrar dezenfektan ya da kolonya doldurulabiliyor.

Dezenfektan bilekliği hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Vaka sayısının artış hızındaki azalmaların bizi yanıltmaması lazım. Salgın devam ediyor. İş yeri denetimleri yapıyoruz, girişlerde ateş ölçme ya da dezenfektan konusunda her zaman en iyi şekilde dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Elinizi bir yere, Covid’li bir hastaya da dokunabilirsiniz. Eğer yüzünüze gözünüze ve bedeninize girecek olan noktalara yakın yerlere dokunmazsanız bedeninize geçmez. Geçmesi zordur. Yanımızda dezenfektan taşımamız lazım. Bugün dağıttığımız cihaz da böyle bir şey. Kolumuza saat gibi takıyoruz. İçerisinde dezenfektan oluyor. Yanımızda her an dezenfektan olursa, bir yere dokunduğu an insan elini hemen dezenfekte edebiliriz. Otobüslere ve benzeri yerlere binen insanlar bundan ortalama 20 ya da 25 defa sıkabiliyor. Ve bunu kendisi de tekrar doldurup kullanabiliyor. Biz Tuzla Belediyesi olarak dağıtabildiğimiz kadar dağıtacağız. Şu anda herhalde 3 - 5 bin kadar dağıtacağız. İhtiyaç oldukça da dağıtmaya çalışacağız” dedi.

Kendisine verilen dezenfektan bilekliğini beğendiğini ifade eden Tuzlalı bir vatandaş, “Spor yaparken bir yerlere dokunuyoruz. Bunu için kolumuza takabiliriz. Dezenfektanımızı hemen kendi yanımızda taşımak oldukça kullanışlı. Ben çok beğendim. Oldukça da şık duruyor” diye konuştu.

