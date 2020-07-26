Korona virüs salgınına rağmen bazı tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen düzenlenen partilerde kurallar hiçe sayılıyor. Sosyal medyada yer alan yat partilerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Görüntülerde boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen doğum günü ile düğüne katılan kişiler salgına rağmen doyasıya eğleniyor. Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.
Korona virüse rağmen yat partisi kamerada
İSTANBUL BOĞAZI'NDA YATTA DÜĞÜN VE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ DÜZENLEYENLER NE MASKE TAKTI NE DE SOSYAL MESAFEYİ UMURSADI. SOSYAL MESAFENİN HİÇE SAYILDIĞI O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
YORUM EKLE