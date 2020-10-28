Korona virüse yapay zekalı analiz yöntemi

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korona Virüs testi sonuçları, Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zekalı programla sonuçlar analiz ediliyor. İstanbul’daki test kapasitesini arttırmak için de yoğun gayret içinde olduklarını aktaran İstanbul Laboratuvarlar Koordinatörü Uzm. Dr. Cemal Kazezoğlu, hastane önündeki test kuyrukları ile ilgili uyarıda bulundu. Kazezoğlu, “Semptomunuz olmadan, ‘Acaba bende Covid miyim?’ duygusuyla hastaneye gidip test yaptırmak doğru bir davranış değil. Çünkü Covid değilseniz hastaneye gidip Covid olma ihtimaliniz var” diye konuştu.

İstanbul’daki en büyük covid laboratuvarı olan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde test sonuçları Türk mühendislerinin geliştirdiği yapay zeka programı ile analiz ediliyor. Uluslararası düzeyde laboratuvar hizmeti veren hastanenin Başhekim Yardımcısı ve İstanbul Laboratuvarlar Koordinatörü Uzm. Dr. Cemal Kazezoğlu, titizlikle çalışılan süreç hakkında bilgi verdi.

“Bu laboratuvarda ortalama günde 8 bin test yapılıyor”

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Test Merkezi’nin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 15 Covid test merkezinin en büyüğü olduğunu aktaran İstanbul Laboratuvarlar Koordinatörü Uzm. Dr. Cemal Kazezoğlu, “Pandeminin başından beri burada test çalışması devam ediyor. Bu laboratuvarda ortalama günde 8 bin test yapılıyor. Buna benzer hacme ulaştıracağımız başka laboratuvarlar da olacak. Bakanlığımız yeni cihazlar getirdi. İstanbul’un test kapasitesini pandemi ile mücadele etmek için her geçen gün daha yukarıya çekmeye daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Testleri aynı günde vermeye, test sonuçlandırma hızımızı arttırmaya, kapasitemizi de yükseltmeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın göndermiş olduğu yeni cihazlarla, ekipmanlarla, İl Sağlık Müdürlüğü olarak geliştirdiğimiz çözümlerle kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Bundan 15-20 gün önce kapasitemiz 30-35 bin iken bugün İstanbul’da 60 bin test yapılır halde. Bu 60 bin testin yüzde 70’ini İl Sağlık Müdürlüğü’nün yönettiği laboratuvarlarda sonuçlandırıyoruz” diye konuştu.

“Covid değilseniz hastaneye gidip Covid olma ihtimaliniz var”

Vatandaşların her hastanede testini yaptırabileceğini söyleyen Kazezoğlu, “Test yaptırmak için ill laboratuvarın bulunduğu hastaneye gitmek durumunda değil. İstanbul’daki tüm kamu hastanelerine, tüm özel sağlık kuruluşlarına gidip testini yaptırabilir. Şunu da unutmamak lazım; ‘Ben test yaptırmaya geldim ya da test yaptırmak istiyorum’ diye hastaneye başvurmak doğru değil. Öncelikle semptomunuz olması gerekiyor. Semptomunuz olmadan, ‘Acaba bende Covid miyim?’ duygusuyla hastaneye gidip test yaptırmak doğru bir davranış değil. Çünkü covid değilseniz hastaneye gidip Covid olma ihtimaliniz var” dedi.

“Test sayısı yükseldikçe bizim sonuçlandırma süremiz uzuyor”

Semptom göstermeden test için hastaneye gitmenin risklerinden söz eden Kazezoğlu, “Ateş, öksürük, eklem ağrısı, ishal, tat veya koku bozukluğu gibi bir belirtiniz varsa hastaneye başvurur muayene olursunuz. Hekim de sizden testini ister, testinizi yaptırırsınız. Biz bazen şunu duyuyoruz; ‘İş yerim benden test istiyor. O yüzden geldim’. Bu şekilde başvurular da alıyoruz. Eğer vatandaş hiçbir şikayeti yoksa bu şekilde hastaneye geldiği zaman riskini arttırıyor. Test sayısı yükseldikçe bizim sonuçlandırma süremiz uzuyor. Pozitif hastaya ne kadar erken sonuç verirsek, o hastayı izole ettiğimiz için pozitif hastanın sokakta dolaşmasını engellemiş oluyoruz. Bizim için sonuçlanma süreleri bu nedenle de çok kıymetli. Doğru hastaya doğru zamanda doğru testin yapılması genel laboratuvar ilkesidir. Covid’de de bu değişmez” dedi.

“Farklı kit markalarına adapte edebilmek için 100 binden fazla veriyi taradılar”

Türk mühendisliği tarafından üretilen yapay zeka programı ile ilgili bilgi veren Kazezoğlu, “PCR cihazları çalışılan sürüntü örneğinin grafiğini hekimin önüne koyuyor. Bu grafikte çıkan eğrilere göre uzman bir yorum yapıyor. Pozitif ya da negatif deniyor. Her bir hasta iç grafiklere tek tek bakılması icap ediyor. Yapay zeka programı burada uzmanın işini kolaylaştıran, onu hızlandıran bir asistan program. Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş bir program. Bu programı geliştirirken tüm cihazlara, farklı kit markalarına adapte edebilmek için 100 binden fazla veriyi taradılar. En çok veri taranan yer bu hastanenin laboratuvarı oldu. İlk uygulama bu laboratuvarda başladı. Bu son derece kullanıcı dostu bir program. Daha sonra diğer laboratuvarlarımıza da bu programı yaydık ve herkesin memnuniyetini gördük. Hem Türk mühendisliği tarafından yapılıyor olması hem de pandemi sürecinde böyle bir farklılıkla ortaya çıkması bizim için gurur vesilesi” şeklinde konuştu.

“70-75 bin bizim için çok uzak rakamlar değil”

İstanbul’da yaz döneminde ortalama 20 bin test yapıldığını kaydeden Kazezoğlu, “Bunun 15 bini kamuda yapılıyordu. Bundan bir ay önce test sayımız 30 bindi. 30 binin 22-23 bini kamu laboratuvarlarında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılıyordu. Bugün için geldiğimiz rakam 60-65 bin bandıdır. 50 bine yakını İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün yönettiği laboratuvarlarda sonuçları üretiliyor.70-75 bin de bizim için çok uzak rakamlar değil. Buralara bu iş gelecektir” dedi.