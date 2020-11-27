Korona virüse yenik düşen Büyükçekmece Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 61 yaşındaki Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.
Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, merhumun eşi Süreyya Kısık, oğlu Ahmet Kısık, kızı Zeynep Betül Kısık ve çok sayıda yargı mensubu katıldı.Eyüpsultan Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Polis ekipleri drone ile cami meydanını havadan izledi. Kılınan cenaze namazının ardından Kısık, Edirnekapı’daki Tokmaktepe Mezarlığı’na defnedildi.