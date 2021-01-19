Korona virüsle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları için sergi

Korona virüsle mücadelede başından itibaren canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için Beyoğlu’nda ‘Size Emanetiz’ sergisi düzenlendi.
“Doktorundan hemşiresine ve hasta bakıcısına kadar hep birlikte nasıl bir mücadele verildiğinin fotoğraflarını görme imkanımız olacak”Sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa vefa göstermek adına bu sergiyi açtıklarını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün her biri ile ayrı ayrı gurur duyduğumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözüne atıf yaparak, emaneti öne çıkaran ‘Size Emanetiz’ adıyla bir sergimizi sağlık çalışanlarına bir vefa ve geçirdiğimiz bu zor süreçte onları unutmamak adına İstiklal Caddesi’nde düzenledik. Sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa vefa göstermek ve hafızalarımıza iyice kazınması bir vesile olması sebebiyle sergimizi hep birlikte açıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde doktorundan hemşiresine ve hasta bakıcısına kadar hep birlikte nasıl bir mücadele verildiğinin fotoğraflarını görme imkanımız olacak “ diye konuştu.