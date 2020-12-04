Korona virüsten hayatını kaybeden doktorlar anıldı

İstanbul’da korona virüsten hayatını kaybeden 5 doktor bugün yapılan törenle meslektaşları, mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından anıldı.
14 gün karantina önerisiArtan vakaların önüne geçilmesi için bir an önce yeni tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Saip, “Pandeminin başladığı ilk zamanlarda aramızdan ayrılan Cemal Taşçıoğlu’dan bu yana maalesef birçok sağlık çalışanımızı kaybettik. Talebimiz Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve bu konudaki yasanın bir an önce Meclisten geçmesidir. Sağlık çalışanları salgının başındakinden daha kötü durumdalar. Bu nedenle moral, motivasyona ihtiyaçları var. Hem özlük haklarının düzeltilmesi, hem gerekli korunma önlemlerinin alınması hem de salgının hızlı bir şekilde kontrol altına alınması acil önem kazanmış durumdadır. Yetkililere şu an için alınması gereken acil önlemin 14 gün boyunca evlere kapanmak olduğunu söylüyoruz. Bu önlem bir an önce alınırsa sağlık sistemindeki bu yığılma engellenmiş, sağlık çalışanları ve toplum sağlığı korunmuş olur. Yetkilileri bir an önce tedbir almaya çağırıyoruz” dedi.