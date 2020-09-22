Korona virüsü atlattı, ikinci gün belediyeye bisikletle geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Korona virüs tedavisinin ardından ikinci gün belediyeye bisiklet kullanarak geldi. Avrupa Haraketlilik Haftası kapsamında sıfır emisyona dikkat çeken Başkan Bozkurt, devamlı spor yapması ve sigara içmediği için hastalığı çabuk atlatarak bisikletle işe gelebildiğini söyledi. Başkan Bozkurt, ilçe genelinde yeni bisiklet yollarının da müjdesini verdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 16-22 Eylül arasında kutlanan Avrupa Haraketlilik Haftası kapsamında evinden belediyeye bisikletle geldi. Yaklaşık 3 kilometre boyunca bisiklet kullanan Bozkurt, belediye önünde karşılandı. 14 günlük tedavi ve izolasyon sürecini spor yapması ve sigara kullanmaması nedeniyle kolayca atlattığını söyleyen Başkan Bozkurt, “Bizler artık bu tüketici toplum kültüründen kurtulmamız lazım” diye konuştu.

“Covid’i atlattıysam geçmişte yaptığım sporun bunda çok önemli yeri var”

Spor sayesinde Covid sürecini kolaylıkla atlattığını söyleyen Başkan Bozkurt, “Kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Hepimize yetecek kadar kaynak var ama böyle kullanmaya devam edersek bir süre sonra dünyayı yaşanabilir olmaktan çıkaracağız. O yüzden hem kendi sağlığımız için bu çok önemli. Eğer ben spor yapmamış olsaydım ya da sigara kullanmış olsaydım bugün ikinci günde evimden buraya kadar bisikletle gelemezdim. Eğer Covid’i atlattıysam geçmişte yaptığım sporun bunda çok önemli yeri var. Bizler artık bu tüketici toplum kültüründen kurtulmamız lazım. Değerlerimize dönmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Bisiklet yolları müjdesi

Esenyurt’ta yeni bisiklet yolları müjdesi de veren Başkan Bozkurt, “Bir farkındalık olsun diye bu etkinliği yaptık. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Sabah kalkınca yakınsa arabayla gideceklerse bisiklet kullanmaya başlasınlar. Haklı olarak ‘Esenyurt’un alt yapısı buna uygun değil’ diyecekler. Evet. Ama biz bunu uygun hale getirmek için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Hem yollarda, kavşaklarda yapacağımız çalışmalarla bu mümkün olacak. Hem de vatandaşlarımızın belki işe gidip gelme süresince bisiklet kullanması çini Haramidere’de söz vermiş olduğumuz Yeşil Vadi projesinin son aşamasına geldik. Orada da 4 buçuk kilometre bisiklet yolu parkurumuz olacak. Bu parkuru da kullanabilecekler. Bunun da müjdesini veriyorum. Lütfen ülkemize, semtimize, ilçemize sahip çıkalım. Kendimize sahip çıkıp sağlığımıza özen gösterelim. Tüketici alışkanlıklarından vazgeçelim. Spor yapalım, mutlu ve huzurlu yaşayalım. Değerlerimize sahip çıkalım ve sıfır atık kuralına uymaya çalışalım" ifadelerini kullandı.