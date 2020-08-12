Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 34 milyonu aştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında, toplam vaka sayısı 20 milyonun üzerine çıktı. Küresel bir salgın haline dönüşen virüs, Mart ayından itibaren en çok konuşulan başlık olma özelliğini sürdürüyor. Koronavirüs hakkında Mart ayından bugüne kadar 34 milyonun üzerinde haber çıkışı tespit edildi.
Ajans Press’in, gisanddata ’COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları’ verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 20 milyon 292 bin 486 olarak güncellendi. Rakamlar 50 gün önce ile kıyaslandığında ise koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısının 8 milyon 952 bin 428 olduğu görüldü. Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 243 bin 180 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye COVID-19’lu kişi sayısı ile dünyada 18’inci sırada yer alırken, ilk üçte yer alan ülkeler; 5 milyon 141 bin 207 vakayla ABD, 3 milyon 57 bin 470 vaka ile Brezilya, 2 milyon 329 bin 638 vaka ile de Hindistan olarak sıralandı.