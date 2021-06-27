Koronavirüste son durum ne? Vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Toplamda 60 milyon 105 bin 441 test yapıldı. Bugün yapılan 215 bin 294 testten 4 bin 883 yeni vaka sayısı, 390 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 409 bin 27, bugün iyileşen 5 bin 937 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 275 bin 231'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 736 olduğu açıklandı.