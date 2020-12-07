Koronavirüste son rakamlar açıklandı!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 103'e yükseldi. Bugün toplam 196 bin 902 test yapılırken, yeni vaka sayısı 32 bin 137, hastaneye yatan vaka sayısı da 6 bin 420 oldu.

Toplam vaka sayısının 545 bin 711 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 17 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 436 bin 270'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 836 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak” ifadelerine yer verdi.