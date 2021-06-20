Koronavirüste son veriler paylaşıldı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 185'e yükseldi. Toplamda 58 milyon 552 bin 783 test yapıldı. Bugün yapılan 213 bin 297 testten 5 bin 91 yeni vaka sayısı, 409 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 370 bin 299, bugün iyileşen 4 bin 219 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 232 bin 638'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 813 olduğu açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 21:25