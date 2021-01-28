Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye’ye geliyor

Gine’de körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin 3 Türk personelinin 30 Ocak günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış personel ise rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov ise hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından 3 Türk gemici Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan’ın 29 Ocak günü Librevil-İstanbul seferine bilet aldıkları öğrenildi. 3 Türk’ün 30 Ocak günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor.