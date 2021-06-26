Köyden şehre göçü tersine çevirebilecek Akıllı Köy Projesi görücüye çıktı

Köyden şehre göçü tersine çevirebilecek ve pandeminin etkilerinden uzaklaşmak isteyenler için Akıllı Cazibe Köy projesi görücüye çıktı.

Köyden kente göçün durdurulması ve tersine çevrilmesini sağlayacak Akıllı Cazibe Köy projesi İstanbul Beşiktaş’ta bir Hotel’de ulusal medya mensuplarının katıldığı bir etkinlik ile tanıtıldı.

Köyden kente göçün durdurulması ve tersine çevrilmesini sağlayacak proje insanlara sıra dışı bir köy yaşamını vadediyor. Kendi elektriğini üretecek ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi biyo yakıtlarla köyde yaşayan hayvanlardan sağlayacak olan akıllı cazibe köyleri, özellikle pandemi döneminde kıymeti daha da iyi anlaşılan köyleri cazip hale getirmeye çalışacak.

Akıllı cazibe köy, tarım alanında kurtuluş reçetesi olacak

Girişimci ve iş insanı Hasan Mete tarafından hayata geçirilecek Akıllı Cazibe Köy projesinin tanıtımında istihdam sağlanarak köyden şehre olan göçün durdurulması hedeflenirken tarım alanında kurtuluşun reçetesi olarak gösterilmekte. Akıllı Cazibe Köyleri’nin hayata geçirilmesi için gerekli sermaye ile ilgili Dubai ve Katar’da faaliyet gösteren fon kuruluşlarının da devreye girdiği belirtildi.

“Şehrin gürültüsünden uzak ama imkanlarına yakın” Parolasıyla temellendirilen akıllı cazibe köylerinde şehirdeki birçok imkan, köy hayatına entegre edilmiş şekilde projelendirilecek.

Şanlıurfa ve Elazığ’a ’Akıllı Köy’ piyangosu

Akıllı cazibe köylerini oluşturan girişimci Hasan Mete’nin tarım ve orman bakanlığına yapılan sunumu neticesinde projenin pilot illerinin depremden etkilenmesi nedeniyle Elazığ ve arazi şartları bakımında Şanlıurfa Ceylanpınar olması ağırlık kazandı. Projeyi oluşturan girişimci iş insanı Hasan Mete yaptığı açıklamada, hayata geçirilecek Akıllı Cazibe Köy projesinde 4 adet üniversite kampüsü ve fabrikalarla vatandaşlar hem çalışma fırsatı hem tatil imkanı bulabileceğini belirtti.

Hasan Mete açıklamalarında devamla, “İstanbul, Ankara ve İzmir’deki büyük göçü tersine çevirecek, tarım ile hayvancılıkta başarılı olmak için teknolojiyi çok iyi kullanmamız lazım. Tarım Bakanlığımız ile görüşmeler yaptık. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece hanım bizlere Urfa Ceylanpınar ve Elazığ’ı işaret etmesi pilot bölge olarak bu iki şehrimizi seçmemize neden oldu. Bizlerde uzman mühendislerimizi bölgeye yönlendirerek fizbilitelerimiz gerçekleştirdik. Elazığ ve Şanlıurfa Ceylanpınar halkı için de adeta müjde oldu. Türkiye’de değişim bu iki ilimizden başlayacak. Akıllı Cazibe Köyleri projesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği yatay mimariye geçişi de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.