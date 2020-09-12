Kozmetik sektörünün pandemide yaşadığı dijital dönüşüm, rekabet gücünü artırdı

Tüm dünyanın içinden geçtiği sancılı sosyo-ekonomik süreç, tüketim alışkanlıklarını eski haline dönmeyecek şekilde değiştirdi. Sosyal hayat, çalışma hayatı ve ekonomik dinamikler de yaşanan bu yeni süreçlere göre revize edildi. Sosyal hayat yerini sosyal medya ve iletişim kanallarına, çalışma hayatı dönüşümlü ve evden çalışma modeline, ekonomik dinamikler ise yerini dijitalleşme ile online süreçlere bıraktı.
Yeni alım ve hizmet yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kesen, “Topluma faydalı olabilmek ve ekonomik katkı sağlamak adına etki ajandalarımızın odağında da kadının güçlenmesi yer alacak. İş ve aile yaşamını uyumlu kılacak politikalar da daima gündemde olmalı. Online iş modellerine kadın iş gücünü dahil etmek de bu sürecin uzantısı olmalıdır” dedi.