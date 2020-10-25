KPSS Ön Lisans oturumu sona erdi

Binlerce ön lisans mezununun ter döktüğü KPSS Ön Lisans oturumu saat 12.25 itibarıyla sona erdi.
Sınavının iyi geçtiğini söyleyen Ayşe Öztürk, "Güzeldi genel anlamda, iyi geçti. Çok zorlayıcı değildi bana göre. İnşallah iyi geçmiştir herkesinki. Hedefim, güzel bir puanla Sosyal Hizmetler’e atanabilmek" dedi.
Rümeysa Buket Yer ise, "Fena değildi ama Türkçe’de bir zorlama vardı, başlarda kolaydı. Matematik bana göre biraz kolay geldi. Vaktim yetmedi, yetseydi daha çok yapabilirdim. Orta düzey diyeyim, tam iyi geçti diyemeyeceğim malum. Deniz teknikeriyim. İstanbul civarı atama bekliyoruz. Şehir seçmek gibi bir imkanımız yok maalesef" ifadelerini kullandı.