Kreş Müdürlüğü’nün stajyer oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nde 2020-2021 eğitim öğretim döneminde görev yapacak stajyer öğrenciler ile oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, genç stajyerlere belediye ve kreşler tanıtılarak, COVİD-19 salgını nedeniyle kurum içinde alınan tedbirler ve yapılması gerekenler anlatıldı.
Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar konuşmasında, Kartal Belediyesi’nin Türkiye’nin en fazla kreşine sahip olan kamu kurumu olmasına dikkat çekerek, İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, tüm stajyer öğrenciler için örnek teşkil ettiğini kaydetti. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sergül Doğan ise, öğrencilere belediyenin organizasyon yapısı, vizyonu, misyonu ve işleyişi hakkında bilgi vererek, staj dönemleri için kendilerine başarılar diledi.