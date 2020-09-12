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Küçük çocuğun yürüyen merdivenlerdeki tehlikeli oyunu kamerada

ZEYTİNBURNU TRAMVAY İSTASYONU GİRİŞİNDEKİ YÜRÜYEN MERDİVENLERİ EĞLENCE AMAÇLI KULLANAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN TEHLİKELİ OYUNU CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Küçük çocuğun yürüyen merdivenlerdeki tehlikeli oyunu kamerada

Zeytinburnu Tramvay İstasyonu girişindeki yürüyen merdivenleri eğlence amaçlı kullanan küçük çocuğun tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Tramvay İstasyonu’ndaki yürüyen merdivenler, dün küçük bir çocuk tarafından eğlence amaçlı kullanıldı. İstasyon içinden dışarıya yürüyen merdivenlerin bandına uzanarak çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuğun tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir çocuğun yürüyen merdivenlerin bandına uzanarak istasyon içinden yukarı çıktığı görülüyor.

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