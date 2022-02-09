Küçükçekmece Belediyesi İstihdam Masası bir yılda bin 17 kişiye iş imkânı sağladı

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İstihdam Masası, vatandaşların iş arayışına destek olmayı sürdürüyor. Son bir yılda İstihdam Masası’na başvuran 2 bin 950 kişiden bin 17’si, en çok üretim ve hizmet sektörü olmak üzere farklı sektörlerde yeni işleriyle buluşturuldu.

Çözüm odaklı yönetim anlayışıyla hizmet sunan Küçükçekmece Belediyesi, işsizliğe Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğüne bağlı İstihdam Masası ile çözüm buluyor. Sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları yayınlayan Küçükçekmece Belediyesi, işveren ve iş arayanları toplu iş görüşmelerinde bir araya getiriyor. Toplu iş görüşmelerine katılan adaylar, belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde firma sahipleriyle bir araya gelerek, bire bir görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, geride bıraktığımız 2021 yılında, merkeze yapılan 2 bin 950 başvurudan 2 bin 510’u uygun firmalara yönlendirilirken, bin 17 kişi iş sahibi oldu.

"İşsizlik sorununu sadece konuşmuyor, çözüm üretiyoruz"

Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri de işsizlik Yerel yöneticiler olarak şikayet etme lüksümüz yok, çözüm üretmek zorundayız. İlçemizde işsizlik sorunu yaşayan gençleri, çeşitli nedenlerle işinden ayrılmak zorunda kalmış ancak iş hayatına devam etmek isteyen kimseleri, işverenlerle Küçükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi’nde buluşturuyoruz. İstihdamı destekleyici ortak çalışmalarımızla potansiyel iş gücüne nitelik kazandırmaya ve tüm projelerde aktif rol almaya devam edeceğiz. Bu konuda hedefimiz; insanların yardıma ihtiyaç duymadıkları kendi emekleri ve yeteneklerinin karşılığını bularak, ailelerinin geçimlerini sağlayabildikleri bir Küçükçekmece’yi inşa etmektir."