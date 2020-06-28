banner3088

Küçükçekmece Gölü’nde oluşan kirlik havadan görüntülendi

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ’NDE OLUŞAN PİSLİK VE OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN BİNLERCE BALIK KARAYA VURDU. AVCILAR GÜMÜŞ PALA SAHİLİ’NDEN DE GÖRÜLEN KİRLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Küçükçekmece Gölü’nde oluşan kirlik havadan görüntülendi

Küçükçekmece Gölü’nde oluşan pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık karaya vurdu. Avcılar Gümüş Pala Sahili’nden de görülen kirlik havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Gölü’nde pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık kayaya vurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların kıyıya vuran balıklara dokunduğu görüldü. İhbar üzerine gelen ekipler balıkları toplamak için çalışma başlattı. Gölde oluşan kirlik Avcılar Gümüş Pala Sahili’nden de görüldü. Kirlik havdan görüntülendi. Görüntülerde, suyun kahverengiye büründüğü görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eğitimciler AYT’yi değerlendirdi
Eğitimciler AYT’yi değerlendirdi
  1. EĞİTİM

banner3205

banner3196

banner3550

banner3211