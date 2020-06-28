Küçükçekmece Gölü’nde pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık kayaya vurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların kıyıya vuran balıklara dokunduğu görüldü. İhbar üzerine gelen ekipler balıkları toplamak için çalışma başlattı. Gölde oluşan kirlik Avcılar Gümüş Pala Sahili’nden de görüldü. Kirlik havdan görüntülendi. Görüntülerde, suyun kahverengiye büründüğü görüldü.
Küçükçekmece Gölü’nde oluşan kirlik havadan görüntülendi
KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ’NDE OLUŞAN PİSLİK VE OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN BİNLERCE BALIK KARAYA VURDU. AVCILAR GÜMÜŞ PALA SAHİLİ’NDEN DE GÖRÜLEN KİRLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
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