Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Küçükçekmece metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Metrobüs durağında yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta bazı vatandaşların maskeyi kuralına uygun takmamış olması dikkat çekti. Ayrıca metrobüs seferlerinin az olması sebebiyle durakta uzun kuyruklar oluştu.
Küçükçekmece metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk
KURBAN BAYRAMI’NIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE METROBÜSTE OLUŞAN YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKERKEN, VATANDAŞLARIN SOSYAL MESAFEYİ KURALINI HİÇE SAYDIĞI GÖRÜLDÜ. METROBÜS SEFERLERİNİN AZ OLMASI SEBEBİYLE İSE DURAKTA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU.
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