İstanbul Küçükçekmece Gölü’nde dün sabah saatlerinde balık ölümleri meydana geldi. Gölün Avcılar tarafında kalan kıyı şeridinde görülen toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Ölü balıklar dün ekipler tarafından toplandı. Bugün ölümlerin devam ettiği göle gelen ekipler, ölü balıkları tekrar toplamaya başladı. Diğer taraftan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemek üzere numune almaya başladı. Göl üzerinde bir saat inceleme yapan ekipler, gölün birçok noktasından numune topladı.
Küçükçekmece’de balık ölümleri devam ediyor
KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ’NDE DÜN YAŞANAN BALIK ÖLÜMLERİ BUGÜN DE DEVAM ETTİ. EKİPLER DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE GÖLE GELEREK ÖLÜ BALIKLARI TOPLAMAYA BAŞLADI. DİĞER TARAFTAN BALIK ÖLÜMLERİ SONRASI HAREKETE GEÇEN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EKİPLERİ, SABAH SAATLERİNDE GÖLE GELEREK İNCELEMEK ÜZERE NUMUNE ALMAYA BAŞLADI.
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