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Küçükçekmece’de çocuklar eğlendi, sürücüler zor anlar yaşadı

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İstanbul’da gece saatlerinde de devam eden kar, kentin genelini beyaza bürüdü. Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini kar topu oynayarak çıkarırken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.

Küçükçekmece’de çocuklar eğlendi, sürücüler zor anlar yaşadı
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İstanbul’da gece saatlerinde de devam eden kar, kentin genelini beyaza bürüdü. Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini kar topu oynayarak çıkarırken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.

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İstanbul’da gece saatlerinde devam eden kar yağışı, megakenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, Küçükçekmece’de bir minibüsün yolda geriye doğru kaydığı görüldü. İlçede karın yağdığını gören çocuk, yaşlı, kadın, erkek her kesimden vatandaş ise kendini dışarı attı. Yoğun yağışa aldırmayan çocuklar sokakta doyasıya kartopu oynarken, kimisi de poşetlerle yokuş olan yollarda kayarak eğlendi.

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