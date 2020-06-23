Küçükçekmece’de evleri su bastı

Şiddetli yağmur nedeniyle Küçükçemece Mehmet Afif Mahallesi’nde bulunan bir cadde göle döndü. Yağmur nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı. Caddede bulunana dere de taştı.

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Küçükçemece Mehmet Afif Mahallesi’nde bulunan bir cadde göle döndü. Yağmur nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı araçlar suda mahsur kaldı. Caddede bulunana dere de taştı. Halkalı’da da araçlar suda güçlükle ilerledi.