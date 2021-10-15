Küçükçekmece’de iyilik için büyük küçük elele verdiler

Küçükçekmece Belediyesi, ‘Büyük Küçük Elele-Sanatlara Yaraları Sarıyoruz’ isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı. Maddi manevi zorluk yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla Ressam Asuman Savuk küratörlüğünde gerçekleştirilen sergiye 48 profesyonel gönüllü sanatçı, 49 eseriyle katılım sağladı.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, ‘Büyük Küçük Elele -Sanatlara Yaraları Sarıyoruz’ isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı. Maddi manevi zorluk yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla Ressam Asuman Savuk küratörlüğünde gerçekleştirilen sergiye 48 profesyonel gönüllü sanatçı, 49 eseriyle katılım sağladı.

Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde, Etki Okulları katkılarıyla Art Of İst Atölye tarafından düzenlenen serginin açılışı, çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Sanata ve sanatçıya yaklaşımı ve desteği için Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür eden Sergi Kuratörü Ressam Asuman Savuk, “Maddi manevi zorluk yaşayan çocuklar için harekete geçme isteğim vardı. Sonra bir refleks olarak bu projeyi geliştirdik. Geleceğimiz olan çocuklarımız için bir umut olmak istedik. Sanatçılara çağrıda bulundum ve çok güzel dönüşler aldım. Bu bir bağış sergisidir. Küçük büyük el ele verdik. Etki Okulu’nun anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrencilerinden, profesyonel sanatçılara tüm gönüllülerin eserleri burada. Desteğini esirgemeyen, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergide, Etki Okulu’nun ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olan atölye çalışmasının ürünleri ve ressamlardan oluşan gönüllü sanatçıların serbest tarzdaki resimlerinden oluşan seçki iki ayrı bölümde yer aldı. Yardımsever Etki Okulu öğrencilerinin hiç tanımadığı kardeşleri için tuvale yansıttığı eserler de sergide satışa sunuldu.

Bir iyilik hareketi olarak düzenlenen serginin tüm geliri, ihtiyaç sahibi çocukların gereksinimlerinde kullanılmak üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak. Sergi 24 Ekim’e dek AKSM’de görülebilir.