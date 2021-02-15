Küçükçekmece’de karda araçlar yolda kaldı

Küçükçekmece’de kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kalırken, vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışı bugün de devam etti. Haftanın ilk iş gününde kentin farklı noktalarında yağış nedeniyle trafik dururken, vatandaşlar kimi zaman yürüyerek yollarına devam etti. Küçükçekmece’de araçların yolda kaldığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Bir görüntüde yokuştan inen bir aracın kayarak kaza yaptığı, başka bir görüntüde ise trafiğin durduğu görüldü. Yolda kalan bir otobüsün yola devam edebilmesi için vatandaşların uğraştığı anlar da kameralara yansıdı.