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Küçükçekmece’de namlusu değiştirilen 21 adet tabanca ele geçirildi

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNCE KÜÇÜKÇEKMECE’DE YAPILAN OPERASYONDA 21 ADET NAMLUSU DEĞİŞTİRİLEREK ORİJİNALLİĞİ BOZULAN TABANCA İLE 23 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.

Küçükçekmece’de namlusu değiştirilen 21 adet tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Küçükçekmece’de yapılan operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Küçükçekmece ilçesinde yapılan operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” kapsamında tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda S.S. ve İ.E. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar daha sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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