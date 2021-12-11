Küçükçekmece’de okul ve amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 85 okul ile ilçedeki tüm branşlardaki 87 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteği yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi ilçe bulunan ilkokul, lise ve amatör kulüplere spor malzemesi desteği yapmak için program düzenledi. Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda düzenlenen programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, okul müdürleri, spor kulüplerinin yöneticileri katıldı. İlçedeki 39 lise 46 ortaokul toplam 85 okul ile ilçedeki tüm branşlardaki 87 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteği sağlandı. Program saygı duruşu ile İstiklal Marşı ile başladı. 87 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteği sağlanacağı belirten Belediye Başkanı Kemal Çebi, bugüne kadar devlet okullarına toplamda 25 milyon TL destek verildiğini söyledi.

Başkan Çebi, “Spor, sosyal bağları geliştirmek, kardeşlik, dayanışma, hoşgörü ve adalet ideallerini teşvik etmek için güçlü bir araçtır. Spor yoluyla akran aidiyeti ve kabulü duygusunun sağlanması; bireylerin kişisel gelişime odaklanması, eşitliğin ve yetkilendirilmenin belirlenmesine spor yardımcı olur. İstanbul’un en çok amatör spor kulübü bulunan Küçükçekmece’de sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için ilk günden beri başladığımız hızla devam ettirmekteyiz. Ulaşım desteğinden su teminine kadar sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

Spora yönelik yatırım ve desteklerine devam edeceklerini anlatan Çebi, “Amatör kulüplerinin yanında bireysel sporcularımıza destek olmak adına Başarılı Sporcu ödülü veriyor ve nakdi yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Okul spor salonlarında muhtelif spor branşlarında, spor malzemeleri ve personel desteği sunulmaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine antrenmanlarında ve ilçe ilçe ulaşım desteği sağlamaya çalışıyoruz. İlçemizde bulunan 85 devlet okuluna, 39 lise, 46’sı ortaokul olmak üzere muhtelif branşlarda kullanabilecekleri 11 kalem malzeme yardımı yapmaya çalışıyoruz. İlçemizde faaliyet göstermekte olan spor kulüplerine 40 futbol, 3 basketbol, 3 voleybol, 38 mücadele sporu olmak üzere (karate, tekvando, boks) kendi branşlarında 67 kalem malzeme yardımı yapılacaktır” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Başkan Çebi, sembolik olarak katılımcılara spor malzemesi verdi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.