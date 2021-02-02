Küçükçekmece’de sokak köpeği kıyıya bağlanıp göle atılarak öldürüldü

Küçükçekmece’de bir sokak köpeği kıyıya bağlanıp göle atılarak öldürüldü.

Sabah saatlerinde Küçükçekmece Gölü kenarında gezintiye çıkan vatandaşlar gölde kıyıya bağlı bir şekilde ölü bir köpek gördü. Köpeğin kıyıya bağlanıp göle atılarak öldürüldüğü iddia edilirken, köpeği gölden çıkarmaya çalışan bir kadın, köpeğin zaman zaman besledikleri köpek olduğunu fark etti, gözyaşlarına boğuldu. Bir süre uğraşan kadın köpeği gölden çıkaramayınca durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı ekipler gölde bağlı bir şekilde bulunan köpeği çıkartmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu köpek bulunduğu yerden çıkarıldı. Köpeğin bu halini gören vatandaşlar duruma isyan ederken köpeğe bunu yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.